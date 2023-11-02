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"Красивого прорыва не будет": главком ВСУ признал тупик Украины

09:44
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Залужный оценил перспективы Киева на фронте

Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для The Economist, опубликованной в среду, 1 ноября.
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По словам военного, "как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик". Замена командиров на фоне первых провальных попыток контрнаступления ничего не дала.

Как отметил Залужный, "самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство".

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал страны Запада признать провал летнего этапа контрнаступления ВСУ и отказаться от оказания финансовой и военной поддержки Украины. Политик заявил, что "пришло время сказать это и сделать выводы".

В ответ украинские офицеры предложили западным политикам и экспертам, критикующим Вооруженные силы Украины, приехать в зону боевых действий и продемонстрировать там свои способности. По словам артиллериста ВСУ с позывным Мирон, критики с Запада "понятия не имеют, насколько это сложно".

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