Египет объявил о готовности эвакуировать из Газы 7 тысяч иностранцев

В секторе заблокированы граждане 60 стран

МИД Египта объявил о готовности содействовать эвакуации 7 тысяч иностранных граждан из сектора Газа. Они смогут выйти через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщили во внешнеполитическом ведомстве арабской республики.

Помощник министра иностранных дел Египта Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями иностранных дипломатических миссий. Стороны обсудили приготовления египетских властей к эвакуации и приему иностранных граждан. По данным египетских властей, в секторе Газа остаются около 7 тысяч человек с гражданством более чем 60 стран, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джабалия в Газе за два дня погибли, по меньшей мере 195 человек. Более 750 человек получили ранения, еще 120 числятся пропавшими без вести.

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