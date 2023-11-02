Меликов доложил Путину о наказании участников беспорядков в Махачкале

Были задержаны 83 человека

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в четверг, 2 ноября, заявил, что доложил главе государства Владимиру Путину о том, какое наказании грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Меликов подчеркнул, что призывает "объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей", а не "без суда и следствия всех подвергнуть наказанию".

Глава республики отметил, что донес свою позицию до президента: виновные не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться", сообщает РИА Новости.

После беспорядков в аэропорту Махачкалы было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержали 83 человек, 15 из них были заключены решением суда под стражу.

Не обошлось и без дисциплинарной ответственности. Меликов рассказал, что принимавший участие в массовых беспорядках чиновник — сотрудник администрации одного и населенных пунктов Дагестана — уволен и никогда больше не будет работать в органах государственной власти.

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