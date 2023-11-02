Россияне не смогут покинуть Газу через КПП "Рафах" 2 ноября

Их нет в соответствующем списке

Россиян нет в списке иностранцев, которые смогут в четверг, 2 ноября, пройти из Газы в Египет через пункт "Рафах". Об этом рассказали в администрации КПП.

Там также уточнили, что в пресловутом перечне значатся восемь граждан Азербайджана и 400 граждан Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что перемещение почти 2 миллионов человек из анклава грозит гуманитарной катастрофой библейских масштабов.

1 ноября Египет объявил об открытии терминала КПП "Рафах" на границе с сектором Газа, в тот же день через него начали пропускать беженцев. Планируется, что 2 ноября через контрольно-пропускной пункт смогут пройти 7 тысяч иностранных граждан.

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