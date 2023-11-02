Британца задержали после инцидента с цветными мышами в McDonald's

За атаками может стоять известный блогер

В Великобритании задержали мужчину, который выпустил в McDonald's мышей, окрашенных в цвета палестинского флага.

Инцидент с животными произошел в Бирмингеме в понедельник вечером. 32-летний сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания десятки раскрашенных мышей. Акция протеста прошла из-за решения McDonald's предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов.

Позднее в городе произошли еще два аналогичных случая в общепите. Злоумышленник задержан, его допрашивают. В полиции предполагают, что за атаками может стоять известный британский блогер арабского происхождения, сообщает Daily Mail.

Позднее представитель McDonald's сообщил, что после ЧП ресторан был полностью продезинфицирован после нашествия мышей.

В Великобритании в последние дни октября прошли массовые акции протеста против боевых действий на Ближнем Востоке. В частности, в Лондоне на демонстрацию вышли порядка 100 тысяч человек.

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