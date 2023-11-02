В Госдуму внесли поправки о льготах бойцам СВО и их детям при зачислении в колледжи

Государство реализует комплекс мер поддержки этой категории граждан

Члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли на рассмотрение Государственной думы поправки, которые предоставят преимущества участникам СВО и их детям при зачислении в колледжи и техникумы.

Как написал в своем Telegram-канале руководитель группы и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, бойцы спецоперации и их дети в случае принятия предлагаемых поправок получат право на прием а такие учебные заведения в первоочередном порядке.

При это зачисление не будет зависеть "от результатов в школьном аттестате" и наличия договора целевого обучения, подчеркнул Турчак.

В сентябре Народный фронт направил главе государства Владимиру Путину предложение по предоставлению дополнительных льгот детям участников специальной военной операции при поступлении в колледжи и все военные училища. Инициаторы отмечали, что для вузов такая льгота уже имеется.

Председатель кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что все льготы и выплаты российские военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно.

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