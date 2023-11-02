Байден предупредил Нетаньяху о конце политической карьеры

Президент США считает, что у израильского премьера "истек срок годности"

Президент США считает, что у премьер-министра Израиля "истек срок политической годности". Джо Байден во время поездки в Израиль прямо заявил об этом Биньямину Нетаньяху, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников, эта тема обсуждалась после поездки Байдена в Израиль, где он встретился с израильским премьером. Представители Белого дома подтвердили: Байден зашел так далеко, что предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми он поделился бы со своим возможным преемником.

В администрации ожидают, что премьер-министр Израиля, скорее всего, продержится несколько месяцев - или, по крайней мере, до завершения начальной фазы военной кампании в секторе Газа. В то же время, в Белом доме отмечают явную непредсказуемость израильской политики.

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