ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден предупредил Нетаньяху о конце политической карьеры

10:25
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Президент США считает, что у израильского премьера "истек срок годности"

Президент США считает, что у премьер-министра Израиля "истек срок политической годности". Джо Байден во время поездки в Израиль прямо заявил об этом Биньямину Нетаньяху, пишет газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе
Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

По данным источников, эта тема обсуждалась после поездки Байдена в Израиль, где он встретился с израильским премьером. Представители Белого дома подтвердили: Байден зашел так далеко, что предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми он поделился бы со своим возможным преемником.

В администрации ожидают, что премьер-министр Израиля, скорее всего, продержится несколько месяцев - или, по крайней мере, до завершения начальной фазы военной кампании в секторе Газа. В то же время, в Белом доме отмечают явную непредсказуемость израильской политики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.