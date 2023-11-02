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Полицейская погоня попала на видео в Якутске

11:50
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Беглеца задержали

Кадры из Якутска. Там случайным прохожим удалось запечатлеть полицейскую погоню и задержание водителя-лихача.

На видео, больше напоминающем процесс съемок остросюжетного фильма, автомобиль нарушителя на огромной скорости проносится по улицам города, в то время как сотрудник ГИБДД буквально лежит на багажнике машины, вцепившись в задние стойки крыши.

Несмотря на 20-градусный мороз и сильный ветер, инспектору удается удержаться. В итоге автомобиль блокируют две патрульных машины преследования. Совместными усилиями беглеца задерживают.

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Задержание гонщика
Задержание гонщика
Задержание гонщика
Задержание гонщика
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