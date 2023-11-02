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Индийская актриса внезапно умерла на восьмом месяце беременности

11:13
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Ребенка удалось спасти

Индийская актриса, известная как доктор Прия, скончалась в возрасте 34 лет на восьмом месяце беременности.

Как пишет India Today, у актрисы случился сердечный приступ в кабинете врача, который вел ее беременность. Известно, что серьезных проблем со здоровьем у Прии не было.

Медикам удалось спасти ребенка. Сейчас новорожденный находится в отделении интенсивной терапии. За малышом будут ухаживать супруг и мама актрисы.

Когда человек, которому всего 34 года, покидает этот мир, разум не имеет права выражать соболезнования. Как муж и мать Прии оправятся от этого краха...Не знаю", - написал в своем личном блоге актер Кишор Сатья.

Доктор Прия по профессии врач, но добилась большого успеха в индийской киноиндустрии.

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