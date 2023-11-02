Милонов предложил учредить День участника СВО

Депутат призвал учесть "неминуемую победу наших войск"

В России необходимо ввести новый праздник — День участника специальной военной операции. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Как написал парламентарий на своей странице в соцсети "ВКонтакте", он обратился с этой просьбой к главе кабмина Михаилу Мишустину, "учитывая особую значимость текущих событий и неминуемую победу наших войск в вооруженном конфликте с украинским государственным национализмом".

По мнению Милонова, установление такого праздника не просто отдаст дань памяти бойцам "с уродливым проявлением человеконенавистнической шовинистической идеологии", но и поспособствует патриотическому воспитанию новых поколений.

Ранее Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий силовикам, которые обороняют важные государственные объекты и отражают провокации на государственной границе и на приграничных территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что власти и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.

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