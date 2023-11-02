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Автомагистраль М-12 продлят до Тюмени

11:15
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Это решение уже утвердили в правительстве России

Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток". Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Продление трассы будет обеспечено за счет включения в ее состав ряда участков других дорог: М-7 "Волга" Казань — Дюртюли, Дюртюли — Ачит, Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Предполагается, что проект завершат уже в 2024 году, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что с начала 2023 года было отремонтировано и построено свыше 10 тысяч километров дорог по всей стране. Он обратил особое внимание на вопросы обеспечения магистралей необходимой инфраструктурой и на меры по снижению аварийности.

До того премьер-министр обсудил выполнение пятилетнего плана дорожных работ с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. Создание в стране единой опорной сети транспортной инфраструктуры — это важнейшая задача, подчеркнул Мишустин.

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Участок скоростной трассы М-12 "Восток"
Участок скоростной трассы М-12 "Восток"
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