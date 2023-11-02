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ВС России сорвали шесть попыток ротации частей ВСУ на южно-донецком направлении

11:19
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Уничтожено более 190 боевиков

Подразделения российской группировки войск "Восток" сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на южно-донецком направлении.  Уничтожена живая сила и автомобильная техника на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Новодонецкого, Старомайорского и Малиновки, сообщили в пресс-центре группировки.

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В пресс-службе уточнили, что живая сила поражена огнем тяжелых огнеметных систем. Артиллерийским огнем уничтожены БМП в районе Елизаветовки и танк в районе Равнополя. Также в результате контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов.

 Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по скоплениям живой силы и техники в ДНР и Запорожской области. Потери противника составили более 190 боевиков.

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