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Появились подробности встречи президента Узбекистана с Макроном

11:43
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Французский президент побывал в стране впервые за 30 лет

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об исторической значимости первого визита французского лидера Эмманюэля Макрона в республику. Об этом в четверг, 2 ноября, рассказали в пресс-службе Мирзиёева.
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Лидеры двух стран обсудили наращивание узбекско-французского сотрудничества, подчеркнули динамичность развития отношений по всем направлениям и договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

При этом Мирзиёев особо отметил историческую значимость первого визита президента Франции в Узбекистан за последние 30 лет взаимодействия, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Казахстан. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Казахстан – суверенное государство, которое вправе развивать отношения с другими странами по своему усмотрению.

При этом Макрон критически отреагировал на встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Китае. Тем не менее, президент Франции признал, что Брюссель не может запретить ни одному из европейских политиков встречаться с тем или иным иностранным лидером.

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