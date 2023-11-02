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Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями

12:01
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Эту информацию подтвердили в Пекине

Китай и США планируют проведение консультаций по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия. Об этом заявил в четверг, 2 ноября, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Путин назвал ключевую составляющую партнерства России и КНР

Конкретную дату дипломат не назвал, отметив лишь, что консультации пройдут на следующей недели.

При этом Вашингтон и Пекин собираются провести диалог и обмен мнениями по широкому кругу вопросов, цитирует заявление спикера МИД Китая ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором глобальной стабильности.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми. Особую роль в развитии этого партнерства играет тесное взаимодействие на высшем уровне. Только в 2023 году Владимир Путин и Си Цзиньпин провели уже две личных встречи.

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