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Макрон прогулялся по ночному Самарканду

12:04
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Его сопровождал президент Узбекистана

Президент Франции Эммануэль Макрон прогулялся по ночному Самарканду вместе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Президенты прогулялись по архитектурному ансамблю Регистан, сделали совместное фото, а затем посетили историко-этнографический парк "Вечный город", передает ТАСС.

"Самарканд по праву славится как одна из древних колыбелей мировой цивилизации, а сегодня становится международным центром саммитов и туризма", - сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

В Самарканд французский лидер прибыл 1 ноября. Переговоры с Мирзиеевым запланированы на четверг. Ранее Макрон посетил Казахстан. Как сообщало агентство Bloomberg, Макрон приехал в Среднюю Азию для повышения энергетической безопасности Франции.

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