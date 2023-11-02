Пашинян объявил о создании спецподразделения по охране дорог

Подразделение входит в состав Службы нацбезопасности Армении

Безопасность международных и региональных коммуникаций, проходящих по территории Армении, будет обеспечивать специальное подразделение. Как сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, оно создано в составе Службы нацбезопасности республики.

По словам Пашиняна, ранее были проведены подготовительные работы. Подразделение начало работать 1 ноября, передает ТАСС.

Премьер Армении объявлял о планах создания спецподразделения на днях, на проходившем в Тбилиси форуме "Шелковый путь". Эксперты сочли это решение подтверждением того, что Пашинян готовится к созданию "зангезурского коридора", который должен связать Азербайджан с Нахичеванью – так как иных международных коммуникаций через республику просто нет.

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