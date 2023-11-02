Число заложников в секторе Газа достигло 242

Такие данные приводит ЦАХАЛ

Подтвержденное количество заложников в секторе Газа достигло 242 человек. Такие сведения в четверг, 2 ноября, приводит пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, ЦАХАЛ проинформировал об этом семьи 242 похищенных, сообщает ТАСС.

Тем временем через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Газы с Египтом 2 ноября могут пройти около 7 тысяч иностранцев. Россиян среди них, согласно спискам администрации КПП, не будет.

Президент США Джо Байден призвал стороны палестино-израильского конфликта согласовать прекращение огня ради решения гуманитарных вопросов. При этом Байден заявил, что поддерживает право Израиля преследовать ХАМАС, поскольку это "откровенно террористическая организация".

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