В МИД назвали число ждущих эвакуации из Газы россиян

Они покинут анклав через КПП "Рафах"

Порядка тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа.

Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что эвакуация россиян должна произойти через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах". В четверг в администрации КПП сообщили, что россиян нет в списке иностранцев, которые смогут 2 ноября пройти из Газы в Египет.

Захарова отметила, что Москва делает все возможное для организации эвакуации россиян из анклава.

"Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников", - сообщила она (цитата по РИА Новости).

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