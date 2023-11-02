В МИД назвали число ждущих эвакуации из Газы россиян

Они покинут анклав через КПП "Рафах"
Порядка тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа.
Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что эвакуация россиян должна произойти через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах". В четверг в администрации КПП сообщили, что россиян нет в списке иностранцев, которые смогут 2 ноября пройти из Газы в Египет.
Захарова отметила, что Москва делает все возможное для организации эвакуации россиян из анклава.
"Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников", - сообщила она (цитата по РИА Новости).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"