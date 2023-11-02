Москва требует обсудить отношение к российским журналистам в странах НАТО

Об этом рассказали в МИД России

Россия требует от профильных международных структур поставить вопрос об отношении к российским журналистам в странах НАТО. Об этом заявила в четверг, 2 ноября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, речь идет "об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских", сообщает ТАСС.

Ранее послу Кипра в Москве был заявлен протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении аккредитованного в Никосии корреспондента "Российской газеты" А.Г.Гасюка. Кипрские спецслужбы под предлогом лишения российского журналиста вида на жительство попытались его задержать с применением силы для последующего выдворения.

Кроме того, в МИД рассказали, что Москва в качестве асимметричной меры на действия Кишинева приняла решение запретить въезд гражданам Молдавии, которые имеют отношение к ограничению прав и свобод российских журналистов, работающих на территории республики.

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