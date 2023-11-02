В Москве обсуждают развитие гражданского общества

В столице проходит форум "Сообщество"

Ключевые предложения по развитию гражданского общества обсуждают сегодня в столице. Открытая площадка под названием "Сообщество" объединила сотни экспертов, активистов, представителей СМИ и органов власти.

Главная цель - обменяться опытом и проработать инициативы. На пленарной сессии сотрудники Общественной палаты представили ежегодный доклад. Ключевые тезисы документа и выводы помогут скорректировать стратегию развития институтов гражданского общества.

Также на форуме подводят итоги пилотного этапа работы мобильного приложения "Хорошие новости". Лидеров рейтинга - самых активных пользователей - наградят памятными призами.

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