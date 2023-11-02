На ВДНХ открылось иммерсивное арт-пространство LUMINAR

Площадка открывается в комплексе колеса обозрения "Солнце Москвы"

Отправиться в увлекательное путешествие, почувствовать себя морским исследователем, познакомиться с загадочными обитателями мирового океана, не выезжая из города, предлагают авторы уникального проекта. В столичном ВДНХ открылось иммерсивное арт-пространство нового формата - центр LUMINAR.

В безмятежный мир обитателей коралловых рифов врывается головоногий моллюск-гигант. Не нащупав вокруг добычи, уносится прочь. Сценарий премьерного цифрового шоу в формате ожившей панорамной проекции погружает зрителей в глубины "VI ОКЕАНА". Это собирательный образ крупнейших водоёмов Земли с их флорой и фауной.

"Я думаю, что это будет безумно интересно детям. В шоу будут присутствовать и огромные киты, и тигровые акулы, и большой осьминог как огромная 3D иллюзия. Такого в Москве ещё не было, то есть надо обязательно прийти и увидеть всё своими глазами", - рассказала Карина Агаджанова, управляющий директор иммерсивного арт-пространства LUMINAR.

Каждый следующий зал - это новый формат погружения в цифровую реальность и новое путешествие: в мир зазеркалья без пространств и границ, Марианскую впадину и космический портал.

"Здесь используются более 50 проекторов. Используется компьютерное зрение. То есть все залы интерактивны. Особенно комната 360 - вы можете подойти, дотронуться и узнать, кто в кораллах живет", - говорит Александр Ус, креативный директор компании "Сила света".

О сохранении биоразнообразия и проблемах окружающей среды по пути цифрового маршрута расскажет зал "смыслы", созданный при участии экологического благотворительного фонда.

"Это отличное взаимодействие, когда искусство, рассказывающее о природе, объединяет и привлекает людей, для того чтобы мы посадили деревья на Байкале и поддержали экосистему совершенно уникального водоёма, который знает весь мир", - рассказала Наталья Еремеева директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Для гостей артпространства подготовят и тематические экскурсии. Площадка открывается сегодня в комплексе колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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