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На МКАД в районе Путилково перевернулась машина такси

14:57
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Водитель не справился с управлением

Один человек погиб, ещё один оказался в больнице после аварии на МКАД. На внешней стороне кольцевой в районе деревни Путилково перевернулась машина такси.

Всё произошло накануне поздно вечером. Водитель не справился с управлением и наехал на ограждение. От удара машина перевернулась, а из-под капота посыпались искры. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.

Чтобы убрать автомобиль с проезжей части, пришлось задействовать эвакуатор. От полученных травм водитель скончался, пассажира с травмой головы госпитализирован. Причина происшествия выясняется.

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