В Москве задержали мошенников, которые обманывали пассажиров метро

Дома у задержанных обнаружили мобильные телефоны, документы и банковские карты

Слёзы от бальзама "Звёздочка" и уверения, что срочно нужны деньги на билет домой. В Москве задержана группа мошенников, которая вводила в заблуждение пассажиров метро. Аферисты в буквальном смысле устраивали перед ними спектакли, с чемоданами и рюкзаками. А под конец не забывали уточнять, что одолженную сумму непременно вернут.

Женщина средних лет, с тяжёлой дорожной сумкой и хорошо знакомой многим табличкой – "на билет домой". Время от времени к просящей подходят люди, кладут в руку купюры. Со стороны за происходящим внимательно наблюдает сообщник – контролирует происходящее. На допросе мужчина быстро сдал подельницу, заявив, что сам вроде как ни при чём.

В метро орудовала целая банда мошенников. Под подозрением по меньшей мере 5 женщин и двое мужчин. Для своих афер задержанные чаще выбирали кольцевые станции метро – ближе к вокзалам. Октябрьская, Таганская, Киевская. Схема отлажена годами.

Выпрашивать деньги старались так, чтобы не привлекать внимание сотрудников метрополитена. На свои рейды выходили не чаще двух раз в неделю, старались не задерживаться долго на одном месте и избегать камер. Что, впрочем, невозможно. Оперативная съемка доказывает: жертвами мошенников за день становились до 20 человек.

Чтобы прохожие не заметили подвоха, злоумышленницы прибегали к ряду уловок. Старались всегда выглядеть опрятно и вызывать жалость. Для большей убедительности натирали глаза медицинскими бальзамами, которые вызывали слёзы.

Получив свои деньги, мошенницы просили своих жертв оставить номер телефона. Обещали, как только доберутся до дома – вернут всю сумму. Однако на связь так и не выходили, на телефонные звонки не отвечали. Лишь тогда сердобольные прохожие понимали, что оказались жертвами мошенничества.

Дома у задержанных обнаружили мобильные телефоны, документы, банковские карты, которые те использовали для перевода средств. Всех семерых подозревают в мошенничестве по предварительному сговору.

Сейчас следователи стараются установить всех, кто пострадал от действий задержанных. А также возможных соучастников. Число тех, кто был замешан в криминальной схеме, может оказаться намного больше.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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