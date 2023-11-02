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Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей

15:05
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Моделируются даже опухоли

Московские учёные разработали фантом печени человека. Это уже седьмой искусственный орган, созданный в Центре диагностики и телемедицины.

Капилляры, вены, артерии со стороны и не отличишь от настоящей. Модель сделана из искусственных и долговечных материалов. Всё для того, чтобы медики смогли обучаться. И совершенствовать навыки, выполняя необходимые манипуляции на таком тренажёре. Моделируются не только здоровые ткани, но и опухоли. Любую прекрасно видно на УЗИ.

"Под ультразвуковыми лучами произвести манипуляции с этой опухолью, имитирующий метастазу или саму опухоль, чтобы врач мог потренироваться на этой печени, которая симулирована с помощью силикона, чтобы сделать биопсию", - рассказал Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины.

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