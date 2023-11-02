Песков: В Кремле розовых очков не носят

Санкционное давление будет усиливаться

Соединенные Штаты и Евросоюз продолжат изобретать новые санкции против России, хотя у них уже явно наблюдается дефицит идей. В Кремле розовых очков не носят и готовы к усилению давления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Запад уже понимает, что вводимые против России санкции бьют и по их интересам. Тем не менее, в Москве ожидают усиление санкционного давления.

Песков подчеркнул, что российская экономика достаточно хорошо адаптировалась к новым условиям. Россия даже пытается из извлекать выгоды из нынешней ситуации, и в чем-то это получается, приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"