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Песков: В Кремле розовых очков не носят

12:42
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Санкционное давление будет усиливаться

Соединенные Штаты и Евросоюз продолжат изобретать новые санкции против России, хотя у них уже явно наблюдается дефицит идей. В Кремле розовых очков не носят и готовы к усилению давления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, Запад уже понимает, что вводимые против России санкции бьют и по их интересам. Тем не менее, в Москве ожидают усиление санкционного давления.

Песков подчеркнул, что российская экономика достаточно хорошо адаптировалась к новым условиям. Россия даже пытается из извлекать выгоды из нынешней ситуации, и в чем-то это получается, приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

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