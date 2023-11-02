Пенсионер стал жертвой недобросовестных юристов

При этом номинально компания договор выполнила

Офис в центре Москвы, на стенах - благодарственные письма, но о том, что придется судиться с собственной юридической компанией Алексей Владимирович и представить не мог. Там, где пенсионер рассчитывал найти помощь, получил проблемы.

К юристам Алексей Владимирович обратился сразу после того, как столкнулся с мошенниками, которые обещали увеличить пенсию в два раза. За предложенные услуги заплатил круглую сумму, но пенсия не увеличилась ни на рубль. Тогда и решил наказать аферистов по закону. Юристы сказали, что все шансы на успех есть, но опять-таки не за бесплатно. Правда, сами условия казались непрозрачными.

Свои обязательства перед клиентом юридическая фирма выполнила полностью, уверяют сотрудники. Более того, они искренне не понимают, какие могут вообще быть к ним претензии.

Пенсионер признается: действительно подписывал все не глядя. Говорит, обещали 100% результат, да и не думал, что в юридической фирме может скрываться подвох.

"Номинально эта компания договор выполнила. Но фактически. Этот договор не может, исполнение этого договора не может привести к тому результату, на который потребитель рассчитывал", - рассказал Анатолий Коровин, председатель общественной организации по защите прав потребителей.

Со слов общественников, жертвами недобросовестных юристов становятся в основном пенсионеры. Им обещают за короткий срок решить любой вопрос. Надо лишь побыстрее оплатить услуги и подписать договор.

Со слов экспертов, добросовестный юрист сразу предупредит клиента о проигрышном деле или предложит на выбор несколько вариантов действий. Но, к сожалению, на сегодняшний день не существует единых правил для юристов, они регулируются только нормами профессиональной этики. Каждый в праве назначать за оказание услуг собственные цены и выбор стратегии.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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