В подмосковном приюте спасли более 180 животных

Волонтерам-единомышленникам здесь рады

Зефирка - одна из многих, кого спасла Татьяна Роганова. Лошадь еще в возрасте 10 месяцев хотели отправить на бойню, она не могла ходить. Но благодаря Татьяне и ее единомышленникам животное встало на ноги. А еще на участке этой женщины живут лисы, козы, коровы, коты, собаки. Здесь все они получили шанс на счастливую жизнь.

С некоторыми животными совладать было непросто. Овчарка Лада когда-то была абсолютно нелюдимой собакой. Но под чутким руководством команды Татьяны Лада не только стала любвеобильной, но и подружилась с Туманом. Теперь они вместе воспитывают ораву щенков. С нежностью и любопытством все животные приюта относятся не только к своим, но и к посторонним. Такой результат был бы невозможен без помощи профессионалов.

Лошади Марс, Лиза и Тесла вместе резвятся в леваде для выгула. Но заметив хозяйку, сразу же прерывают прогулку, чтобы получить внимание и, конечно, заветное лакомство. В планах у Татьяны делать счастливыми не только своих подопечных. Она мечтает организовать центр поддержки детей из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Общение с животными должно помочь им справиться со стрессом.

"Вот этот фундамент подготовлен для кухни-столовой, где будут дети со взрослыми кушать. А основной фундамент для времяпровождения, где будет строиться домик для времяпровождения детей", - рассказал Александр Головин.

Сейчас в приюте больше 180 животных. Запомнить всех может, кажется, только сама Татьяна. Кого-то подбросили, кого-то выкупили на притравочной станции или у заводчиков и хозяев, собиравшихся их усыпить. Татьяна признается, что не ожидала, что обитателей окажется настолько много и беспокоится сейчас только об одном - чтобы их не стало еще больше. А вот волонтерам-единомышленникам, которые хотят помочь, здесь будут рады.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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