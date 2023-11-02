Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

США почти четверть века тянули с ратификацией документа

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован в четверг, 2 ноября, сообщает "Интерфакс".

Решение об этом шаге российские власти мотивировали тем, что Соединенные Штаты затягивали с ратификацией ДВЗЯИ на протяжении почти 25 лет, нарушая паритет в области ядерного оружия.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться озвученной президентом страны позиции: Москва начнет испытания ядерных вооружений лишь в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказывал, что Соединенные Штаты через своего представителя в ООН попросили депутатов не принимать законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Однако одобрение Госдумой соответствующего законопроекта — "звоночек для них, а затем колокол по ним будет звонить".

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