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Путин отменил информирование Совета Европы о военном положении

12:57
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Он вступил в силу со 2 ноября

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Необходимость уведомления Генсекретаря ООН сохраняется, говорится в тексте документа. 

Ранее Россия отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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