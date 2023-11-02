В Кремле заявили о поддержке действий главы Дагестана по наведению порядка

Меликов рассказал Путину о предпринимаемых мерах

В Кремле поддерживают позицию главы Дагестана Сергея Меликова относительно расследования беспорядков в аэропорту Махачкалы. Такое заявление сделал в четверг, 2 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, спикер Кремля пояснил, что "это глава региона, это его прерогатива". Песков указал на то, что Меликов "занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента", сообщает "Интерфакс".

Ранее Меликов подчеркнул, что призывает "объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей", а не "без суда и следствия всех подвергнуть наказанию".

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что случившееся накануне в Дагестане — это попытка дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. При этом глава государства призвал силовые структуры и правоохранительные органы действовать жестко и своевременно для защиты конституционного строя в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"