Песков не согласился с Залужным по поводу тупика на поле боя

Украине абсурдно говорить о каких-либо победах, считают в Кремле

В Кремле не согласились со словами главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что ситуация фронте зашла в тупик.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нет, он (конфликт – прим. ред.) не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает СВО. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", - заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что киевскому режиму абсурдно говорить о каких-либо победах Украины на поле боя.

"Чем раньше Киев для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы", - подчеркнули в Кремле (цитата по ТАСС).

Ранее главком Украины Валерий Залужный в статье для британского издания The Economist написал, что украино-российский конфликт зашел в тупик, ни одна из сторон не сделает заметного прорыва. Конфликт на Украине переходит "в позиционную фазу", что плохо для Киева, добавил он.

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