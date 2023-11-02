Россия предупредила Финляндию о последствиях оборонного соглашения с США

Москва примет соответствующие меры

Соглашение об оборонном сотрудничестве США и Финляндии, если оно будет заключено, вынудит Россию принять ответные меры. Как заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, меры будут приняты военно-технического и иного характера. Это будет необходимо для купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России, подчеркнула дипломат.

Днем ранее стало известно, что переговоры Финляндии и США о сотрудничестве в сфере обороны вышли на финишную прямую. Это соглашение стороны обсуждают уже больше года. Подобные договоренности США имеют с 20 странами, на очереди после Финляндии – Швеция.

В Хельсинки считают, что сотрудничество с США улучшит безопасность страны. В соответствии с договором, Финляндия предоставит США доступ к своим аэропортам и портам. Кроме того, американские военные получат доступ к финским гарнизонам или военным базам, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"