Киевский режим пытается запретить все, имеющее отношение к России

Попытки властей Украины "отменить" русскую культуру, в частности балет, являются продолжением психоза киевского режима. Об этом заявил в четверг, 2 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, такими действиями киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность.

Песков подчеркнул, что "игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, это абсурд, это глупость", сообщает ТАСС.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявлял, что "культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом", поскольку страны должны обмениваться культурным опытом, несмотря на политические конфликты.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что культура должна не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества, служить добру и гармонии.

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