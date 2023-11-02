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Минпросвещения пообещало не исключать Пушкина из школьной программы

13:59
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Об этом не может быть и речи, заявил глава ведомства

Речи об исключении произведений Александра Пушкина из школьной программы нет. Об этом в четверг, 2 ноября, рассказал российский министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что "в основной школе 15% в каждом классе, начиная от 5-го до 9-го класса, отводится для изучения произведений Пушкина". Это, по словам Кравцова, закреплено в федеральных образовательных стандартах.

При этом в 10-х и 11-х классах творчество Пушкина изучается через отношение к нему других авторов, цитирует министра "Интерфакс".

Ранее в Министерстве просвещения заверили, что информация об исключении произведений российских писателей первой половины XIX века из заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе в 2024 году не соответствует действительности. При этом администрация главы государства отказались вмешиваться в данный вопрос.

Тем временем члены СНГ решили поощрять практические меры по поддержке и продвижению русского языка — в частности, проводить совместные мероприятия на русском языке в таких сферах, как литература, книгопечатание, театр, кинематограф, эстрадное искусство и спорт.

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