Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Берегите здоровье и силы
Овны
В данный момент у вас низкий уровень энергии, так что длинные выходные для вас – самое то. Отдохните хорошенько, без физической нагрузки и домашней суеты.
Тельцы
Родителям сейчас нужно не спускать глаз со своих детей, а всем остальным - с друзей. И те, и другие норовят вас обмануть или что-то скрыть. И да, речь не о сюрпризе!
Близнецы
Присмотритесь к коллегам и попробуйте определить, кто пытается вами манипулировать. Возможно, вас могут попытаться заставить дать обещание, которое выполнить будет просто невозможно.
Раки
Вам лучше провести выходные дома, так как в путешествиях вас ждут путаница, плохая погода и нечестные продавцы. Сон, еда, интересное кино – не такая уж плохая перспектива.
Львы
Если вы не хотите стать жертвой обмана, не занимайтесь сейчас финансовыми вопросами. Особенно это относится к налогам, инвестированию и решению наследственных дел.
Девы
Венера в вашем знаке сегодня барахтается в липком тумане обманщика Нептуна. Не верьте словам и не знакомьтесь с противоположным полом – так будет спокойнее.
Весы
Вам важно избегать перегрузок и не стремиться переделать все дела в эти выходные. Берегите здоровье и силы, отлежитесь и отоспитесь в свое удовольствие.
Скорпионы
Не беритесь за творческие проекты и дела ваших детей в эти выходные. Занимайтесь только мелкой повседневной рутиной, чтобы избежать разочарований и грусти.
Стрельцы
Вам могут испортить выходные бестактные родственницы или подруги. Также если вы ищете, покупаете или продаете жилье, сделайте паузу до конца выходных.
Козероги
Поездки и переговоры отнимут у вас массу сил из-за нестыковок и путаницы. Постарайтесь как можно меньше сидеть в социальных сетях и сражаться в комментариях - поберегите нервы.
Водолеи
Избегайте операций с деньгами и не давайте никому в долг. В ближайшие дни активизируются мошенники всех мастей, будьте осторожны в разговорах с незнакомцами.
Рыбы
Ваш Нептун сегодня сражается с Венерой, а разум – со здравым смыслом. Вы можете поверить в то, что в другой день вызвало бы улыбку. Так что будьте максимально въедливы!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"