Бочкарёв: ТиНАО лидирует по числу заключенных договоров долевого участия по результатам трех кварталов 2023 года

В сентябре зарегистрированы рекордные для одного месяца 18402 ДДУ в новостройках

Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что по результатам девяти месяцев 2023 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы было заключено наибольшее число договоров долевого участия в новостройках - 24%.

"Второе место занимает Северный округ, где оформлено 13%, а третьим в рейтинге идет Западный округ, на который пришлось 12,3% сделок в новостройках", - добавил замглавы города.

Новая Москва традиционно лидирует в этом вопросе, уточнил Бочкарёв.

Как отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в сентябре в столице были зарегистрированы рекордные для одного месяца 18402 договора долевого участия в новостройках, на Новую Москву из них пришлась четверть. На втором месте по итогам сентября расположился Северный административный округ с показателем 13,9% (2566 ДДУ), на третьем - ЗАО (11,2%, 2051 ДДУ). Также в пятерку лидеров в сентябре вошли ЮВАО (11,1%, 2045 ДДУ) и ЮАО (10,1%, 1863 ДДУ).

В ТиНАО с начала года ввели более 2,09 миллиона квадратных метров различной недвижимости, из них более 1,61 миллиона "квадратов" жилья, указал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. По его словам, в ТиНАО представлен широкий выбор жилых помещений: от индивидуального жилья и до многоэтажных комплексов.

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