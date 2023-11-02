Число погибших при ударах Израиля в Газе превысило 9 тысяч человек

Ситуация в регионе остается крайне острой

Количество погибших в результате израильских бомбардировок жителей сектора Газа достигло 9061. Такие данные в четверг, 2 ноября, приводит Министерство здравоохранения анклава.

При этом всего лишь днем ранее сообщалось о 8,7 тысячи погибших, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что порядка тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Спикер ведомства признала, что пока не удается решить вопрос с вывозом соотечественников из анклава.

При этом подтвержденное количество заложников в секторе Газа достигло 242 человек, рассказали в Армии обороны Израиля. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что в их числе может находиться до шести граждан Российской Федерации.

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