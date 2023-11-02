МИД России оценил встречу главы Совбеза Армении с представителем Зеленского

Это демонстративный антироссийский шаг

Руководство Армении целенаправленно и упорно разрушает союзнические отношения с Россией. В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит Москве. Так в российском МИД прокомментировали встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве рассматривают это шаг как демонстративный антироссийский жест официального Еревана. Дипломат напомнила также о поездке на Украину супруги премьера Армении Никола Пашиняна Анны Акопян, а также о контактах спикера нацсобрания Армении Алена Симоняна с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

О встрече главы армянского Совбеза Армена Григоряна с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком сообщило ранее посольство Армении в Киеве. По его данным, переговоры, на которых обсуждалась так называемая "формула мира Зеленского", прошли 28 октября на Мальте, передает РИА Новости.

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