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Берлин счел расширение ЕС "геополитической необходимостью"

14:38
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Такое мнение озвучила глава МИД ФРГ

Расширение Евросоюза является необходимостью и имеет геополитические причины. Такое заявление сделала в четверг, 2 ноября, германский министр иностранных дел Анналена Бербок.

По утверждению политика, "в ЕС есть единодушие относительно того, что мы должны расширяться". Бербок назвала это "геополитическим следствием" российско-украинского конфликта.

При этом министр признала, что расширение интеграционного объединения является непростой задачей, поскольку важно, чтобы конструкция оставалась прочной в последующие десятилетия, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что Еврокомиссия порекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме. Предполагается, что ход переговоров будет зависеть от ряда "технических оговорок".

При этом украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина потребовала от партнеров в ЕС работать сообща, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность и "экономическое выживание" Украины.

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