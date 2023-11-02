ЦАХАЛ намерен пробить коридор к морю южнее городской агломерации Газы

Из-за нехватки бензина раненых в больницы сектора Газа привозят на повозках, запрягая лошадей или ослов. По обновленным данным, в результате израильских авиаударов число погибших людей в анклаве превысило 9 тысяч. Среди них 3760 детей и более 2000 женщин. Пострадавших - 32 000.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает об авиаударе рядом со школой БАПОР на западе ектора Газа. Там укрывались несколько тысяч беженцев. Есть погибшие. Используя преимущество в воздухе, Тель-Авив уже уничтожил в анклаве 11 тысяч целей. Такими массовыми бомбардировками ЦАХАЛ рассчитывает минимизировать свои потери во время наземной операции.

Армия обороны Израиля продолжает отрезать северную часть палестинского анклава. Судя по открытым данным, ЦАХАЛ намерен пробить коридор к морю южнее городской агломерации Газы. В случае успеха столица будет окружена. Параллельно войска идут по побережью с северной границы и с северо-востока.

"Бойцы ЦАХАЛа продолжают наступать в районе города Газа, ведут бои лицом к лицу с террористами ХАМАС и углубляют боевые действия. Ночью террористы устроили засаду, бой с ними продолжался несколько часов", - сообщил Даниэль Хагари, официальный представитель Армии обороны Израиля.

Пока армия работает на окраинах и не вошла в плотную городскую застройку в самой Газе. Там риски военных вырастают в разы, а уже сейчас ЦАХАЛ несет потери. Стало известно о гибели Салмана Хабака, командира батальона 188-й бронетанковой бригады Израиля. ХАМАС подбил его танк. На данный момент это самый высокопоставленный офицер, убитый в Газе. Ранены еще четверо военнослужащих. Для обороны палестинцы используют заранее вырытые тоннели и траншеи, нанося внезапные удары по противнику.

При помощи дронов ХАМАС сбрасывает на израильских военных боеприпасы. Точно так же подбивают и танки. Как передают СМИ, Тель-Авив применяет в зоне конфликта фосфорные бомбы.

"У нас есть геолоцированные и проверенные видеоматериалы, на которых видно, как артиллерийские снаряды с белым фосфором взрываются над Газой и Ливаном. Доказательства неопровержимы", - заявила Донателла Ровера, старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International.

Представитель Amnesty International обвинила и ХАМАС, и Израиль в нарушении международного права в ходе боевых действий. Стороны беспощадны и крайне жестоки по отношению друг к другу. Вспышки насилия происходят на Западном берегу реки Иордан.

Приходят сообщения о новых перестрелках на северной границе Израиля между ЦАХАЛ и силами "Хезболлы". На ливанской территории под перекрестный огонь попали два пастуха. Одному из них было 30 лет, другому едва исполнилось 18.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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