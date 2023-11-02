Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Встреча состоялась в Ново-Огареве

Владимир Путин провел в четверг переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого, который приехал в Россию с официальным визитом.

Утром Мбасого возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Москве. А позже на встрече в Ново-Огареве лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также перспективы развития связей России со странами Центрально-Африканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

Владимир Путин подчеркнул долгосрочный характер взаимной дружбы и напомнил, что в следующем месяце исполнится 55 лет установления дипломатических отношений между Москвой и Малабо.

"Мы знаем вас хорошо как нашего надежного друга. Неоднократно вы бывали в нашей стране. На последней встрече на саммите "Россия - Африка" ваша страна была представлена на высоком уровне. У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься, и надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительства с обеих сторон. Я очень рад видеть вас, господин президент, добро пожаловать", - сказал Путин.

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