ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

18:02
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Встреча состоялась в Ново-Огареве

Владимир Путин провел в четверг переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого, который приехал в Россию с официальным визитом.

Утром Мбасого возложил венок к могиле Неизвестного Солдата в Москве. А позже на встрече в Ново-Огареве лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также перспективы развития связей России со странами Центрально-Африканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

Владимир Путин подчеркнул долгосрочный характер взаимной дружбы и напомнил, что в следующем месяце исполнится 55 лет установления дипломатических отношений между Москвой и Малабо.

"Мы знаем вас хорошо как нашего надежного друга. Неоднократно вы бывали в нашей стране. На последней встрече на саммите "Россия - Африка" ваша страна была представлена на высоком уровне. У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься, и надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительства с обеих сторон. Я очень рад видеть вас, господин президент, добро пожаловать", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Официальный визит президента Экваториальной Гвинеи Мбасого в Москву
Официальный визит президента Экваториальной Гвинеи Мбасого в Москву
Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.