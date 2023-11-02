Собянин в преддверии Дня народного единства вручил награды выдающимся жителям столицы

В зале - выдающиеся врачи и сотрудники метрополитена, многодетные родители, работники культурной сферы

В Белом зале московской мэрии учителя, врачи, общественные деятели, метростроевцы, спасатели, библиотекари и многие другие. Объединяет этих людей одно - вклад в развитие города и свою профессию.

Халидэ Макагонова возглавляет Союз женщин летных специальностей.

"Большое спасибо правительству за оценку моего труда. Спасибо Сергею Семеновичу Собянину за тот громадный, совершенно невероятный труд, волшебный, я бы сказала. и умное преобразование, которое вы сделали с Москвой. Москва теперь, мне кажется, самая красивая, самая лучшая", - сказала она.

Роман Борисов - врач центра хирургии имени Петровского. Когда в его больнице случился пожар, он оставался с лежачими пациентами до момента прибытия спасателей.

"Хотел выразить благодарность за столь высокую оценку. В моем лице эту награду, я считаю, получил весь коллектив, который работал в ту самую, прямо скажем, жаркую ночь, непростую, который не допустил жертв среди пациентов и грамотно сработал. Служу России", - заявил он.

Среди награждённых - несколько работников метрополитена. Все они говорят о том, что это для них не просто работа - жизнь. И в последние годы она стала стремительно меняться в лучшую сторону.

"В 2010 году назрели такие проблемы, которые в рамках отдельных программ уже не решались. Городу повезло, что мэром стали вы. Те, кто живет в Москве, могут это ощутить", - указал Николай Мельников, начальник отдела корпоративного развития службы инвестиционного развития Московского метрополитена.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил лауреатов за вклад в развитие столицы и поздравил с Днем народного Единства: "Поздравляю с заслуженными наградами. И с наступающим праздником. Этот праздник был основан в память о самых сложных, трагических событиях нашей страны, которые потребовали единства всей нации для того, чтобы спасти Россию. И сегодня наша страна снова переживает очень сложные, трагические времена. Нас испытывают на прочность на фронте, в экономике. Нас пытаются разъединить, расколоть. Против нас ополчилось полмира. Но тем не менее мы, как и в те далекие времена, снова сплотились. Сплотились во имя того, чтобы наша страна жила, развивалась, была независимой. Сплотились вокруг президента нашей страны. И проходим эти сложные, тяжелые испытания. Проходим достойно".

В этом зале - лауреаты ордена Александра Невского и Пирогова, медалей Луки Крымского и "За заслуги перед Отечеством" разных степеней. Те, кто получили благодарности и грамоты от президента и другие награды.

"Москва продолжает развиваться, не отказавшись ни от одной программы. Мы строим, мы учим, лечим, развиваем науку, инновации. Наш город преображается, делается с каждым годом лучше. Все это благодаря вам и москвичам, которые вкладывают свою работу, душу, любовь к нашей стране и к нашему замечательному городу. Поздравляю вас с наградами", - заключил мэр.

Всего награждены 40 человек, которые каждый день, из года в год, делают город и жизнь москвичей лучше.

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