Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Артёма Илюковича

У мальчика злокачественная опухоль мозга

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 6-летнего Артёма Илюковича.

У мальчика злокачественная опухоль мозга - медулло-бластома мозжечка. Артём перенес несколько курсов химиотерапии. И лечение очень ослабило организм, кроме того, есть опасность потерять слух. Чтобы помочь ребенку побороть недуг, необходимо очень редкое и дорогое лекарство за 12 миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги - вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

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Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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