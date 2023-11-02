Зоозащитницу Кошанскую оштрафовали после спасения кота в Москве

Женщина поругалась с полицейскими

Тверской суд Москвы оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую, помогавшую спасти кота из машины в центре столицы.

Как стало известно РИА Новости, Кошанская хотела забрать кота себе, несмотря на отказ полицейских. Между зоозащитницей и полицейскими произошел конфликт. В результате женщину признали виновной в административном правонарушении по статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции".

Суд выписал Наталье Кошанской штраф в размере четырех тысяч рублей. Свою вину женщина признала частично.

"Я никого не толкала. Была не против отдать кота, но его надо было передать в ветклинику", - сказала она (цитата по MSK1.RU)

1 ноября стало известно о кошке, которая четыре дня без еды и воды просидела в автомобиле Mitsubishi Outlander на парковке по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2. Неравнодушные граждане вызвали на место сотрудников экстренных служб. Автомобиль вскрыли, кота спасли.

Позднее выяснилось, что владелец автомобиля оказался в психиатрической больнице, куда его поместили на неопределенный срок.

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