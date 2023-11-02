"Цук отказался": Маск обвинил Цукерберга в срыве боя в Колизее

Миллиардерам не удалось договориться из-за рекламы

Илон Маск обвинил Марка Цукерберга в срыве запланированного боя в Колизее. Основатель Tesla и владелец запрещенной в России Meta не смогли договориться насчет рекламы.

Как сообщил Маск, Италия была готова предоставить Колизей как поле для битвы. Однако Цукерберг счел принципиальным вопросом размещение рекламы во время боя. А Маск не желал портить историческую арену рекламными баннерами.

Как сказал Маск в подкасте американского комика Джо Рогана, "и тогда Цук отказался". Основатель SpaceX подчеркнул, что готов драться с Цукербергом в любое время, в любом месте и при любых условиях. Он считает, что непременно победит – ведь у него есть преимущество в весе, передает "Лента.ру".

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