ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Цук отказался": Маск обвинил Цукерберга в срыве боя в Колизее

14:57
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Миллиардерам не удалось договориться из-за рекламы

Илон Маск обвинил Марка Цукерберга в срыве запланированного боя в Колизее. Основатель Tesla и владелец запрещенной в России Meta не смогли договориться насчет рекламы.

Илон Маск: США управляет человек, контролирующий телесуфлер Байдена
Илон Маск выразил опасения о Третьей мировой войне

Как сообщил Маск, Италия была готова предоставить Колизей как поле для битвы. Однако Цукерберг счел принципиальным вопросом размещение рекламы во время боя. А Маск не желал портить историческую арену рекламными баннерами.  

Как сказал Маск в подкасте американского комика Джо Рогана, "и тогда Цук отказался". Основатель SpaceX подчеркнул, что готов драться с Цукербергом в любое время, в любом месте и при любых условиях. Он считает, что непременно победит – ведь у него есть преимущество в весе, передает "Лента.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бокс
Бокс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.