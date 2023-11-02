Захарова обвинила Израиль в антироссийских рекомендациях

Так она оценила совет израильтянам не ездить на Северный Кавказ

Москва рассматривает как антироссийский шаг рекомендацию властей Израиля к своим согражданам воздержаться от поездок на Северный Кавказ после беспорядков в Дагестане. Такое заявление сделала в четверг, 2 ноября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что в странах НАТО проходят митинги и протесты "не просто в поддержку Палестины, а явно с антиизраильским подтекстом и лозунгами". Тем не менее, не было "заявлений официального Тель-Авива относительно того, что они не рекомендуют гражданам Израиля поездки в эти страны".

С учетом этого Захарова заявила, что пресловутое заявление израильского МИД о поездках на Северный Кавказ "просто нацелено против нашей страны", которое "не имеет никакого отношения к реальности", сообщает "Интерфакс".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал, что в нынешнем конфликте у Израиля нет права на самооборону, поскольку он является оккупирующей державой. Дипломат предупредил, что наземная операция, которую начали проводить силы ЦАХАЛ, может стать "спусковым крючком" к разрастанию конфликта до общерегионального.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что распространение палестино-израильского конфликта на территорию Сирии и другие страны региона – недопустимый сценарий развития событий.

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