Россиянам пообещали зиму теплее обычного

При этом обещают как оттепели, так и морозы

Температурный фон в течение зимнего периода в России ожидается около или выше обычных сезонных значений. Об этом в четверг, 2 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что при этом "экстремальные значения будут наблюдаться". В частности, в столичном регионе не исключаются морозы до минус 15-20 градусов, сообщает "Интерфакс".

Ранее Вильфанд предупреждал, что "погода в предзимье совершает кульбиты", комментируя наблюдающиеся в столичном регионе резкие перепады температуры и рекорд тепла, установленный 1 ноября в Москве.

При этом в Якутии зима уже вступает в свои права: в регионе есть и порывистый ветер, и мокрый снег.

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