Врач перечислила продукты от головной боли

Орехи нормализуют нервную систему человека

Для предотвращения частых головных болей пациенту в первую очередь необходимо сбалансировать рацион питания – включить в него продукты, содержащие большое количество энергии. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" рассказала эндокринолог Мария Скибицкая.

Врач назвала сбой нервной системы главной причиной возникновения мигреней и подчеркнула, что нормальный режим сна и сбалансированный рацион питания – первые шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения частых головных болей.

По словам специалиста, поддерживать нервную систему в нормальном состоянии можно не только медикаментами, но и некоторыми продуктами питания. К таким продуктам она отнесла фундук, миндаль и фисташки.

"Орехи – аккумуляторы энергии. Они насыщают человеческий организм, и их удобно брать с собой для перекуса", - уточнила Скибицкая.

Она также добавила, что содержащие большое количество клетчатки продукты – фрукты и овощи – способствуют поддержанию энергии и улучшают общий эмоциональный фон человека.

Ранее американский диетолог Мелисса Митри заявила, что при чрезмерном употреблении продуктов питания, которые содержат такие пищевые добавки, как сахара, красители и консерванты, у человека могут возникать серьезные проблемы с концентрацией – ощущение "тумана в голове".

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