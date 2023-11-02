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"На еду хватает": Живущий в Дубае Милохин пожаловался на нестабильный заработок

15:49
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Сейчас доход составляет порядка 700 тысяч рублей в месяц

Работая на столичных мероприятиях, удавалось заработать значительно больше денег. Об этом в ходе интервью YouTube-каналу "100балльный репетитор" заявил проживающий в Дубае популярный TikTok-блогер Даня Милохин.  

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Покинувший Россию тиктокер назвал свой текущий заработок нестабильным и подчеркнул, что по-настоящему зарабатывать получалось лишь в России. По его словам, столичные вечеринки и корпоративы приносили как минимум в три раза больше денег.

"Сейчас в месяц выходит тысяч 700 рублей. Вот так. То есть на поесть мне хватает", - пожаловался Милохин, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

Рассказывая об изменениях в жизни после переезда в Дубай, блогер отметил, что, несмотря на серьезные финансовые проблемы, у него появилось гораздо больше мотивации и времени для развития новых проектов.

В начале сентября популярный тиктокер Даня Милохин вернулся из Дубая в Москву, однако спустя несколько дней глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны с просьбой призвать блогера в армию. На фоне слухов о возможном призыве в ВС России Милохин принял решение о возвращении в ОАЭ.  

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