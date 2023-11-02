Популярный комик указал на плюсы и минусы стендап-индустрии в России

Отечественные юмористы пишут хорошие шутки

Несмотря на хороший материал отечественных юмористов, стендап-индустрия в России все еще находится в зачаточном состоянии. Об этом в интервью YouTube-каналу "Вписка" рассказал популярный комик Расул Чабдаров.

"У нас стендап-индустрия находится еще на зачаточном уровне", - заявил Чабдаров, чьи слова приводит издание "Лента.ру".

При этом комик подчеркнул, что юмористы из стран постсоветского пространства, как правило, пишут хорошие шутки, однако им не хватает опыта работы со зрителями во время выступлений.

Рассуждая о плюсах и минусах отечественной стендап-индустрии, Чабдаров вспомнил, как побывал на выступлении известного американского комика Эндрю Шульца. По его мнению, единственным преимуществом Шульца перед российскими комиками была подача и уверенность в исполнении написанного материала.

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